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Перший окремий центр Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердив ураження великого логістичного складу компанії Wildberries у Московській області. Внаслідок удару на об'єкті виникла масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за кілька кілометрів.

Про це повідомили у 1-го Окремому центрі СБС та оприлюднили відео наслідків атаки.

У повідомленні зазначається, що під удар потрапив складський комплекс площею 188 тисяч квадратних метрів.

"Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри", – йдеться у повідомленні.

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У Силах безпілотних систем також додали, що пожежа стала наслідком успішної роботи українських операторів безпілотників.