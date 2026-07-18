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Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Підмосков'ї

На об'єкті виникла масштабна пожежа.

Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Підмосков'ї
Фото: Exilenova+

Перший окремий центр Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердив ураження великого логістичного складу компанії Wildberries у Московській області. Внаслідок удару на об'єкті виникла масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за кілька кілометрів.

Про це повідомили у 1-го Окремому центрі СБС та оприлюднили відео наслідків атаки.

У повідомленні зазначається, що під удар потрапив складський комплекс площею 188 тисяч квадратних метрів.

"Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри", – йдеться у повідомленні.

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У Силах безпілотних систем також додали, що пожежа стала наслідком успішної роботи українських операторів безпілотників.

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