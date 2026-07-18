За останній рік тарифи збільшилися на 28,8%, а лише за останні півтора місяця – ще на 17,5%.

У Росії різко зростає вартість вантажних перевезень через поглиблення паливної кризи. За останній рік тарифи збільшилися на 28,8%, а лише за останні півтора місяця – ще на 17,5%.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, головною причиною стрімкого подорожчання стала нестача пального. Водії вантажівок змушені годинами чекати в чергах на автозаправних станціях, а частина перевізників узагалі відмовляється від рейсів через дефіцит дизельного пального або ризик виконати перевезення зі збитками.

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Подорожчання зафіксовано на всіх ста найпопулярніших транспортних маршрутах Росії. На окремих напрямках тарифи зросли одразу на 150% у порівнянні з минулим роком.

Через складну ситуацію дедалі більше транспортних компаній відмовляються від далеких магістральних перевезень і переходять на короткі внутрішньорегіональні маршрути, де ризик залишитися без пального є меншим. За оцінками фахівців, до 20% вантажного автотранспорту в Росії наразі простоює.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що багатогодинні черги на заправках значно збільшують час доставки вантажів. Для перевезення тих самих обсягів продукції тепер потрібно більше часу та більше техніки, що ще більше підвищує логістичні витрати.

Крім того, ринок вантажоперевезень фактично перейшов у режим короткострокового планування. Через нестабільну ситуацію з пальним перевізники змушені переглядати тарифи кожні кілька тижнів, не маючи можливості прогнозувати витрати на тривалий період.

У СЗРУ наголошують, що паливна криза, масштаби якої російська влада намагається применшувати, дедалі більше набуває ознак структурної проблеми всієї логістичної системи РФ.