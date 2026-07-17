Україна та Молдова працюють над зменшенням наслідків маловоддя на Дністрі

За попередніми оцінками, розвиток маловоддя може посилитися у липні та серпні.

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Україна та Молдова працюють для мінімізації наслідків маловоддя на Дністрі. Сторони провели вже третє засідання на цю тему.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Обговорили зокрема поточну гідрологічну ситуацію та прогноз розвитку маловоддя, яке, за оцінками Українського гідрометцентру, може посилитися у липні та серпні, а також можливі сценарії реагування.

Через проблеми з водозабором у місті Хотин Чернівецької області вже застосовуються додаткові технічні рішення для забезпечення водопостачання;

"До кінця липня збережеться скид води в нижній б'єф буферного гідровузла на рівні 100 м³/с. Це дозволить молдавській стороні підготуватися до можливого погіршення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Україна та Молдова домовилися до кінця липня підтримувати поточний режим скиду води та на початку серпня провести додаткове позачергове засідання Комісії, щоб визначити подальший режим роботи Дністровського водосховища.