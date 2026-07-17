Україна та Молдова працюють над зменшенням наслідків маловоддя на Дністрі

Україна та Молдова працюють для мінімізації наслідків маловоддя на Дністрі. Сторони провели вже третє засідання на цю тему.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.
Обговорили зокрема поточну гідрологічну ситуацію та прогноз розвитку маловоддя, яке, за оцінками Українського гідрометцентру, може посилитися у липні та серпні, а також можливі сценарії реагування.
Через проблеми з водозабором у місті Хотин Чернівецької області вже застосовуються додаткові технічні рішення для забезпечення водопостачання;
"До кінця липня збережеться скид води в нижній б'єф буферного гідровузла на рівні 100 м³/с. Це дозволить молдавській стороні підготуватися до можливого погіршення ситуації", - йдеться в повідомленні.
Україна та Молдова домовилися до кінця липня підтримувати поточний режим скиду води та на початку серпня провести додаткове позачергове засідання Комісії, щоб визначити подальший режим роботи Дністровського водосховища.
- Україна модернізувала чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Оновлено пункти пропуску "Старокозаче – Тудора", "Долинське – Чишмікіой", "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга".