Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд спрямував 40 млрд гривень на підготовку України до опалювального сезону

На реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету.

Уряд спрямував 40 млрд гривень на підготовку України до опалювального сезону
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

В.о. прем'єр-міністра України Юлія Свириденко повідомила, що на фінальному засіданні чинного складу Кабінету Міністрів було затверджено механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до осінньо-зимового періоду в межах Планів стійкості.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

За словами Свириденко, ці кошти Верховна Рада передбачила у державному бюджеті ще у червні. 

Реклама

Загалом на реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету та ще 9,6 млрд грн – із місцевих бюджетів.

Уряд розробляв Плани стійкості спільно з регіонами з березня на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Основною метою є підготовка критичної інфраструктури до наступного опалювального сезону та забезпечення безперебійного постачання тепла, води й електроенергії навіть в умовах постійних російських атак.

Кошти спрямують на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання, модернізацію інженерних мереж і комунальної інфраструктури.

"Комплексні плани стійкості залишаються одним із ключових напрямів роботи Уряду. Ми системно готуємо країну до наступної зими, а реалізація Планів триває в усіх регіонах України", – додає Свириденко.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies