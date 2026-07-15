Уряд спрямував 40 млрд гривень на підготовку України до опалювального сезону

На реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету.

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В.о. прем'єр-міністра України Юлія Свириденко повідомила, що на фінальному засіданні чинного складу Кабінету Міністрів було затверджено механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до осінньо-зимового періоду в межах Планів стійкості.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

За словами Свириденко, ці кошти Верховна Рада передбачила у державному бюджеті ще у червні.

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Загалом на реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету та ще 9,6 млрд грн – із місцевих бюджетів.

Уряд розробляв Плани стійкості спільно з регіонами з березня на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Основною метою є підготовка критичної інфраструктури до наступного опалювального сезону та забезпечення безперебійного постачання тепла, води й електроенергії навіть в умовах постійних російських атак.

Кошти спрямують на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання, модернізацію інженерних мереж і комунальної інфраструктури.

"Комплексні плани стійкості залишаються одним із ключових напрямів роботи Уряду. Ми системно готуємо країну до наступної зими, а реалізація Планів триває в усіх регіонах України", – додає Свириденко.