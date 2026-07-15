Нафтогаз і американська Argent LNG домовилися про постачання зрідженого газу зі США

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Нафтогаз і американська компанія Argent LNG уклали угоду про можливість довгострокового постачання LNG зі США.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

У компанії пояснили, що таке партнерство допоможе Україні диверсифікувати джерела блакитного палива і зміцнити енергетичну безпеку.

Сторони планують опрацювати різні моделі постачання зрідженого газу з майбутнього терміналу в штаті Луїзіана до європейських регазифікаційних потужностей. Надалі цей газ транспортуватимуть в Україну та інші країни Центральної, Східної і Південної Європи. При цьому партнери планують використовувати, зокрема, й українські підземні сховища газу.

Окремо «Нафтогаз» та Argent LNG розглядають можливість залучити до співпраці фінансові установи американського уряду, а також європейських партнерів.