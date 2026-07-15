Нафтогаз і американська Argent LNG домовилися про постачання зрідженого газу зі США

Нафтогаз і американська компанія Argent LNG уклали угоду про можливість довгострокового постачання LNG зі США.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
У компанії пояснили, що таке партнерство допоможе Україні диверсифікувати джерела блакитного палива і зміцнити енергетичну безпеку.
Сторони планують опрацювати різні моделі постачання зрідженого газу з майбутнього терміналу в штаті Луїзіана до європейських регазифікаційних потужностей. Надалі цей газ транспортуватимуть в Україну та інші країни Центральної, Східної і Південної Європи. При цьому партнери планують використовувати, зокрема, й українські підземні сховища газу.
Окремо «Нафтогаз» та Argent LNG розглядають можливість залучити до співпраці фінансові установи американського уряду, а також європейських партнерів.
- У червні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що в Україну надходитиме більше скрапленого природного газу з Балтійського регіону.
- Відповідну угоду про довгострокове постачання СПГ через термінал у Клайпеді досягнули під час міжурядових консультацій у Вільнюсі.
- Тим часом Хорватія планує збільшити потужності свого єдиного терміналу зі скрапленого природного газу, що може відкрити додаткові можливості для постачання газу до України.