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Мінфін обговорив перші результати роботи групи з детінізації економіки

Робота групи спрямована на перехід від реагування на окремі порушення до системних рішень, які мають унеможливити ухилення від сплати податків і створити прозорі умови для ведення бізнесу.

Мінфін обговорив перші результати роботи групи з детінізації економіки
Фото: Мінфін

У Міністерстві фінансів відбулася робоча зустріч учасників міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки, під час якої підбили попередні підсумки виконання рішень, ухвалених після першого засідання групи. У нараді під головуванням міністра фінансів Сергія Марченка взяли участь керівники Державної податкової служби, Державної митної служби, Держфінмоніторингу та Бюро економічної безпеки.

У Мінфіні зазначили, що робота групи спрямована на перехід від реагування на окремі порушення до системних рішень, які мають унеможливити ухилення від сплати податків і створити прозорі умови для ведення бізнесу. За словами Марченка, детінізація є одним із ключових пріоритетів уряду та має забезпечити збільшення доходів державного бюджету без додаткового тиску на сумлінний бізнес.

Під час зустрічі учасники обговорили заходи з протидії схемам ухилення від оподаткування та штучному дробленню бізнесу, пропозиції щодо детінізації ринку праці, підготовку до запуску електронної системи контролю за обігом підакцизних товарів, боротьбу з незаконним обігом підакцизної продукції, а також законодавчі та організаційні ініціативи для підвищення ефективності державного контролю.

За підсумками наради сторони погодили подальші кроки, зокрема вдосконалення механізмів виявлення схем ухилення від сплати податків, протидію штучному дробленню бізнесу та посилення взаємодії між державними органами. У Мінфіні наголосили, що міжвідомча робоча група продовжить роботу над підготовкою довгострокових рішень для скорочення тіньового сектору економіки.

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