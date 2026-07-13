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Від початку року Міноборони кодифікувало 413 нових безпілотних авіакомплексів

Найбільше кодифікували ударних дронів коптерного типу та БпАК на оптоволокні.

Від початку року Міноборони кодифікувало 413 нових безпілотних авіакомплексів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. 

Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Арсенал повітряних безпілотників поповнили сучасні високотехнологічні БпАК, які вже підтверджують свою ефективність у бойових умовах. 

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є:

  • повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів;
  • ударні дрони літакового і коптерного типів;
  • FPV;
  • БпАК-бомбери;
  • дрони-перехоплювачі;
  • дрони-ретранслятори;
  • безпілотники-мішені;
  • БпАК на оптоволокні;
  • front-strike;
  • deep-strike.

Серед кодифікованих найбільше ударних дронів коптерного типу та БпАК на оптоволокні. Також суттєво зросла кількість ударних дронів front-strike. 

Арсенал повітряних засобів Сил оборони України з початку 2026 року поповнили українські «Галка», Skyriper Minotaur, «Гор Елкс», «Бешкет», Shturm, Bababoom, Zorro. Також кодифіковані нові БпАК Blinc, «Оптослон», «Чумак», «Сокіл», Hydra, «Крук», «Дзига», «Харьок», «Буран», «Білий Вовк», «Січень» тощо.

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