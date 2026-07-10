Укрпошта за перше півріччя 2026 року отримала 122 млн гривень прибутку

Це перевищило планові показники майже у шість разів.

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Укрпошта завершило перше півріччя 2026 року з прибутком 122 млн грн. EBITDA Укрпошти становила 293 млн грн, що перевищило планові показники майже у шість разів.

Про це повідомили в АТ "Укрпошта".

"Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98,02% своєчасної доставки (за підсумками травня) та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки", - йдеться в повідомленні.

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У червні 2026 року обсяги посилок зросли на 12–17% рік до року залежно від сегмента бізнесу.

В Укрпошті нагадують про появу поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями.

Одним із ключових показників операційної ефективності компанії є EBITDA — фінансовий показник, який характеризує результат основної діяльності компанії без одноразових операцій, таких як продаж майна, до врахування податків, відсотків за кредитами та амортизації.

"EBITDA компанії в сумі 293 мільйона гривень свідчить про зростання операційної ефективності та підтверджує її здатність продовжувати реалізацію довгострокових інвестиційних проєктів і програм модернізації навіть в умовах повномасштабної війни", - зазначили в АТ "Укрпошта".