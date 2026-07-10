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Свириденко: Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку на підтримку бюджету

Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків.

Свириденко: Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку на підтримку бюджету
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

До Держбюджету України надійшло 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, яка реалізується спільно зі Світовим банком.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, фінансування стало можливим після підписання Україною та Світовим банком відповідних угод 24 червня під час Конференції з відновлення України (URC 2026).

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Отримані кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.

Для виконання умов програми уряд та Верховна Рада ухвалили 13 законів і 7 підзаконних нормативно-правових актів. 

Реформи охопили низку сфер, зокрема публічні закупівлі, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, реформування аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, житлову політику, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов.

Частину фінансування забезпечили гарантії урядів Великої Британії та Японії.

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