До Держбюджету України надійшло 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, яка реалізується спільно зі Світовим банком.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, фінансування стало можливим після підписання Україною та Світовим банком відповідних угод 24 червня під час Конференції з відновлення України (URC 2026).
Отримані кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.
Для виконання умов програми уряд та Верховна Рада ухвалили 13 законів і 7 підзаконних нормативно-правових актів.
Реформи охопили низку сфер, зокрема публічні закупівлі, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, реформування аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, житлову політику, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.
Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов.
Частину фінансування забезпечили гарантії урядів Великої Британії та Японії.
- До Державного бюджету України надійшло майже 600 млн доларів США для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян.