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В Україні оновлять і розширять низку доріг та збудуть десяток сервісних зон

Загальний потенціал інвестицій лише у трьох ключових дорожніх проєктах становить понад $1,2 мільярда.

В Україні оновлять і розширять низку доріг та збудуть десяток сервісних зон
ремонт доріг
Фото: Скріншот з відео

В Україні готують до реалізації масштабний перелік інвестиційних проєктів у дорожній інфраструктурі. Йдеться про будівництво і розширення автошляхів, створення десяти сучасних сервісних зон і встановлення 35 автоматизованих комплексів зважування в русі (WIM) в 11 областях. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, загальний потенціал інвестицій лише у трьох ключових дорожніх проєктах становить понад 1,2 мільярда доларів. Серед пріоритетних напрямків урядовець назвав оновлення 196 кілометрів доріг від Львова до пунктів пропуску Рава-Руська, Краковець і Шегині, а також 128,3 кілометра маршруту Ягодин — Ковель — Луцьк. 

Окрім цього, у планах є будівництво північного обходу Львова довжиною 23,2 кілометра, який дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста.

Також фахівці готують проєкти будівництва десяти сучасних сервісних зон на міжнародних автошляхах та встановлення 35 комплексів WIM. 

Ці системи захищатимуть дороги від руйнування перевантаженим транспортом, забезпечуватимуть чесні умови для перевізників і посилюватимуть логістичні коридори. Наразі триває формування портфеля якісно підготовлених проєктів, який відкриває нові можливості для публічно-приватного партнерства та залучення інвестицій у розвиток інфраструктури, додав Кулеба.

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