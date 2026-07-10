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Завтра в Україні не прогнозують відключень електроенергії

Водночас, українців закликають користуватися потужними електроприладами вдень.

Завтра в Україні не прогнозують відключень електроенергії
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У суботу, 11 липня, в Україні не прогнозують застосування графіків відключення електроенергії. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

11 липня заходи з обмеження електропостачання для побутових споживачів не плануються.

Водночас енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію та переносити користування потужними електроприладами на денний період – з 10:00 до 15:00. 

В "Укренерго" наголошують, що ощадливе споживання електроенергії залишається важливим для стабільної роботи енергосистеми країни, особливо в умовах воєнного стану.

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