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Одещина зібрала перший мільйон тонн зерна нового врожаю

В області вже обмолочено понад 238 тисяч гектарів.

Одещина зібрала перший мільйон тонн зерна нового врожаю
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на 11 липня Одеська область намолотила перший мільйон тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, в області вже обмолочено понад 238 тисяч гектарів. Попри повітряні тривоги, російські атаки та інші виклики війни, аграрії продовжують жнива.

Кіпер зазначив, що високі показники врожайності цього року демонструють господарства різних районів області. Зокрема, у Білгород-Дністровському районі середня врожайність становить 5,08 т/га, а в Подільському — 4,92 т/га. За словами очільника ОВА, це одні з найкращих результатів в Україні.

Також він відвідав агропідприємство в селі Яськи, де цього року, за словами власника агрохолдингу, отримали рекордний урожай за всю історію господарства. Урожайність пшениці там сягнула 8,8 т/га проти 7,5 т/га торік. У господарстві засіяно 2,1 тис. гектарів, із яких 1,6 тис. гектарів займає пшениця, а ще 500 гектарів — льон. Наразі вже зібрано близько 80% площ пшениці.

Кіпер наголосив, що головним викликом для аграріїв залишається війна, а можливість проводити жнива забезпечують українські військові.

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