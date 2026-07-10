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НБУ: У червні інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%

Водночас базова інфляція пришвидшилася до 8,1%.

НБУ: У червні інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%
НБУ
Фото: пресслужба НБУ

У червні загальна інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі. 

Водночас базова інфляція пришвидшилася до 8,1%. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Національний банк України.

Фактичні показники загальної інфляції відповідали квітневому прогнозу НБУ, проте базова інфляція надалі перевищувала прогнозовану траєкторію. 

Головними чинниками прискорення базової інфляції стали зростання витрат виробників у переробній харчовій промисловості, а також вищі ціни на послуги через швидше зростання заробітних плат, пояснив НБУ.

Подальшу інфляційну динаміку Нацбанк відобразить у новому макроекономічному прогнозі. Його оприлюднять 30 липня.

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