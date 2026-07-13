Україна та Греція погодили обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Найближчим часом дозволи будуть доступні до замовлення українським перевізникам.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.
Як заявили в Міністерстві, дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією — одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону.
Там зазначили, що погоджена кількість дозволів не є остаточною квотою. Якщо українські перевізники використають їх у повному обсязі, Греція відкриє додаткову кількість дозволів.
"Це дозволить оперативно реагувати на реальний попит і підтримати роботу українського бізнесу», — заявив заступник міністра Сергій Деркач.
Українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн.
- Мінрозвитку: для перевізників міжобласних маршрутів відтепер доступні електронні дозволи. Заявку на заміну подається через кабінет перевізника в системі Укртрансбезпеки.