Найближчим часом вони будуть доступні до замовлення українським перевізникам.

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Україна та Греція погодили обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Найближчим часом дозволи будуть доступні до замовлення українським перевізникам.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Як заявили в Міністерстві, дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією — одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону.

Там зазначили, що погоджена кількість дозволів не є остаточною квотою. Якщо українські перевізники використають їх у повному обсязі, Греція відкриє додаткову кількість дозволів.

"Це дозволить оперативно реагувати на реальний попит і підтримати роботу українського бізнесу», — заявив заступник міністра Сергій Деркач.

Українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн.