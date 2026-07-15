Через асоціації з Росією Нацбанк змінить шрифт на новій банкноті з Василем Стусом

«Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ?», - заявив очільник НБУ.

Національний банк України змінить написання номіналу на новій банкноті 2 000 гривень, яку планують ввести в обіг восени цього року.

Про це повідомив керівник НБУ Андрій Пишний.

Причиною такого рішення стала дискусія у професійному середовищі дизайнерів щодо каліграфії напису, стилістику якої пов'язують з адаптацією шрифту, створеною російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

«Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено», - наголосив Пишний.