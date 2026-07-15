Через асоціації з Росією Нацбанк змінить шрифт на новій банкноті з Василем Стусом

Національний банк України змінить написання номіналу на новій банкноті 2 000 гривень, яку планують ввести в обіг восени цього року.
Про це повідомив керівник НБУ Андрій Пишний.
Причиною такого рішення стала дискусія у професійному середовищі дизайнерів щодо каліграфії напису, стилістику якої пов'язують з адаптацією шрифту, створеною російською дизайнеркою Олександрою Гофман.
«Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено», - наголосив Пишний.
- Востаннє банкноту нового номіналу в Україні ввели в 2019 році. Це банкнота 1000 гривень, на якій зображений академік Вернадський.