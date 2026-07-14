Група Нафтогаз реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 мільярда євро.

Це рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії, ідеться на сайті Групи.

Процес стосувався непогашених євро- та доларових облігацій, які компанія випустила через Kondor Finance plc.

У Нафтогазі розповіли, що спочатку домовилися зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій, а згодом — у межах процедури отримання згоди, яка охопила всіх власників без винятку. У результаті строк погашення єврооблігацій продовжили до 2032 року, а доларових — до 2033 року.

Керівник Групи Нафтогаз Сергій Корецький пояснив, що реструктуризація єврооблігацій дає компанії більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури після російських атак, яких лише цього року зафіксували близько 250, а також на підготовку до опалювального сезону.