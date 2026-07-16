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України отримала 300 млн євро оборонної допомоги від Великобританії та Швеції

Це інвестиції для закупівлі винищувачів Gripen.

України отримала 300 млн євро оборонної допомоги від Великобританії та Швеції
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: Офіс президента

Україна отримала новий новий оборонний пакет від Великобританії та Швеції – 300 мільйонів євро інвестицій для закупівлі винищувачів Gripen.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками робочого візиту Кіра Стармера до України.

Як повідомили на сайті британського уряду, будівництво літаків Gripen забезпечить 5000 висококваліфікованих робочих місць у понад 50 британських компаніях, які постачають обладнання для глобальної програми Gripen.  

Фінансування допоможе Україні отримати ескадрилью з 16 винищувачів Gripen E до 2029 року. Пакет також включає навчання пілотів та інженерів, симулятори, запасні частини та інше обладнання, необхідне для доставки літаків на передову.   

Винищувачі Gripen, здатні вести повітряний бій, завдавати ударів по наземних цілях та виконувати розвідувальні місії.

  • Британія планує розробити власні балістичні ракети і передати Україні до кінця 2027 року. Це буде перша британська балістика за понад пів століття. 
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