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У Великобританії регулятор перевірить, чи TikTok захищає дітей від шкідливого контенту

Приводом для розслідування стали зауваження щодо ефективності алгоритму верифікації віку дітей.

У Великобританії регулятор перевірить, чи TikTok захищає дітей від шкідливого контенту
Фото: EPA/UPG

Британський регулятор онлайн-безпеки Ofcom розпочав розслідування щодо TikTok щодо того, чи виконала платформа свої зобов’язання відповідно до закону про онлайн-безпеку щодо захисту дітей від шкідливого контенту.

Про це повідомляє Politico.

Приводом для розслідування стали зауваження, викладені у двох звітах регулятора про безпеку дітей у мережі та верифікацію віку. Зокрема, йдеться про те, що алгоритми TikTok, які визначають вік користувачів на основі їхньої активності, є неефективними і могли неправильно ідентифікувати дітей.

Відповідно до закону, платформи зобов'язані використовувати “високоефективні” інструменти перевірки віку, щоб запобігти доступу дітей до шкідливого контенту. В Ofcom зазначили, що метод прогнозування віку у TikTok не є надійним.

Ofcom може накласти на соцмережу штраф у розмірі до 18 мільйонів фунтів стерлінгів (23 мільйони доларів) або 10% від світового доходу.

Регулятор заявив, що надасть оновлену інформацію про розслідування в жовтні.

  • Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16- та 17-річних. Таким чином уряд додав нові обмеження для підлітків до свого плану запровадити загальну заборону на користування соцмережами для осіб віком до 16 років.
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