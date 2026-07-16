У Великобританії регулятор перевірить, чи TikTok захищає дітей від шкідливого контенту

Британський регулятор онлайн-безпеки Ofcom розпочав розслідування щодо TikTok щодо того, чи виконала платформа свої зобов’язання відповідно до закону про онлайн-безпеку щодо захисту дітей від шкідливого контенту.
Про це повідомляє Politico.
Приводом для розслідування стали зауваження, викладені у двох звітах регулятора про безпеку дітей у мережі та верифікацію віку. Зокрема, йдеться про те, що алгоритми TikTok, які визначають вік користувачів на основі їхньої активності, є неефективними і могли неправильно ідентифікувати дітей.
Відповідно до закону, платформи зобов'язані використовувати “високоефективні” інструменти перевірки віку, щоб запобігти доступу дітей до шкідливого контенту. В Ofcom зазначили, що метод прогнозування віку у TikTok не є надійним.
Ofcom може накласти на соцмережу штраф у розмірі до 18 мільйонів фунтів стерлінгів (23 мільйони доларів) або 10% від світового доходу.
Регулятор заявив, що надасть оновлену інформацію про розслідування в жовтні.
- Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16- та 17-річних. Таким чином уряд додав нові обмеження для підлітків до свого плану запровадити загальну заборону на користування соцмережами для осіб віком до 16 років.