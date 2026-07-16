Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про складання депутатського мандату та перехід на роботу у китайську автомобільну компанію BYD на посаду керівника відділу зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу.

Демарш одного з найближчих соратників Віктора Орбана з опозиційної партії "Фідес" прокоментував прем'єр-міністр Петер Мадяр у Facebook. За його словами, триває повний розпад колишньої владної політсили, а провідні люди з оточення Орбана "залишають корабель, який тоне".

Мадяр звинуватив Сіярто у відстоюванні бізнес-інтересів BYD ще під час перебування на урядовій роботі. Йдеться про отримання китайцями великого обсягу угорських державних субсидій. Очільник уряду висловив радість щодо того, що "за дії Сіярто тепер платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець".

За інформацією Мадяра, сам Віктор Орбан "втік разом з родиною та олігархами до Сполучених Штатів, щоб подивитися футбольний матч".

Петер Сіярто відомий своєю антиукраїнською позицією, постійними спробами звинуватити Київ в утисках угорської національної меншини, заграванні з Кремлем та тісними зв'язками з російським головою МЗС Сергієм Лавровим.