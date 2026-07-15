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Президент анонсував оновлення послів України в різних країнах

Конкретних країн він не назвав. 

Президент анонсував оновлення послів України в різних країнах
Володимир Зеленський і Андрій Сибіга на нараді українських дипломатів 21 липня 2025 року
Фото: МЗС України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна замінить послів у низці країн. Про це він сказав на брифінгу в Києві, який транслювало Суспільне.

Консультації про те, кого саме замінять, проводять з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Конкретику поки не озвучуватимуть. 

«Кінцевого варіанту поки що немає», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

За інформацією LB, невдовзі посол України в США Ольга Стефанішина завершить дипломатичну службу. Їй можуть оголосили підозру за старою справою про незаконне збагачення. Посаду посла, за деякими даними, пропонували Юлії Свириденко, звільненій учора з посади голови уряду. Станом на вчора вона згоди не давала, повідомили декілька співрозмовників. Більше про це читайте в матеріалі «Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?» 

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