Президент анонсував оновлення послів України в різних країнах

Володимир Зеленський і Андрій Сибіга на нараді українських дипломатів 21 липня 2025 року

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна замінить послів у низці країн. Про це він сказав на брифінгу в Києві, який транслювало Суспільне.

Консультації про те, кого саме замінять, проводять з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Конкретику поки не озвучуватимуть.

«Кінцевого варіанту поки що немає», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

За інформацією LB, невдовзі посол України в США Ольга Стефанішина завершить дипломатичну службу. Їй можуть оголосили підозру за старою справою про незаконне збагачення. Посаду посла, за деякими даними, пропонували Юлії Свириденко, звільненій учора з посади голови уряду. Станом на вчора вона згоди не давала, повідомили декілька співрозмовників. Більше про це читайте в матеріалі «Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?»