Через атаки Ірану судна відмовляються від супроводу військових США в Ормузькій протоці

Судноплавні компанії дедалі частіше відмовляються від маршруту в Ормузькій протоці, який охороняють американські військові.

Таке рішення ухвалили через нову хвилю іранських атак на кораблі. Це викликало серйозне занепокоєння щодо безпеки екіпажів, передає Reuters.

Протягом десятиліть судна користувалися безпечними смугами руху посеред протоки, які у 1968 році встановило профільне агентство ООН. Однак від початку війни з Іраном іранські сили замінували цю територію. Через це капітани змушені обирати між двома тимчасовими маршрутами біля узбережжя Ірану або Оману.

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Аби зберегти експорт енергоносіїв із Перської затоки, американські військові запустили спеціальну програму супроводу танкерів за допомогою вертольотів та безпілотників. Ця ініціатива допомогла вивезти десятки мільйонів барелів нафти та стримати стрибок цін на енергоресурси. Попри це, перевізники вважають маршрут уздовж Оману вкрай небезпечним.

Тільки з 7 липня у цих водах зафіксували напади на п'ять суден: три супертанкери з нафтою, один танкер для зрідженого газу (LNG) та один контейнеровоз. Крім того, Корпус вартових ісламської революції Ірану взяв на себе відповідальність за атаку на два еміратські нафтові супертанкери. Ще два танкери зазнали нападів у відкритому морі за межами самої протоки.

Представники судноплавних компаній зазначають, що США фактично втратили контроль над ситуацією. Через це оператори воліють взагалі зупиняти рейси, аби не ризикувати життям моряків. Аналітики також констатують, що здатність Ірану атакувати кораблі на оманському маршруті робить запропонований адміністрацією Дональда Трампа план захисту неефективним.

Представник Пентагону на умовах анонімності повідомив, що за останній тиждень понад 100 суден успішно скоординували свій прохід із військовими США, а ще понад 300 пройшли регіоном загалом. На його думку, це свідчить про дієвість програми.

Після того як США поновили морську блокаду іранських портів, Тегеран пригрозив заблокувати й інші регіональні шляхи експорту енергоносіїв. Зокрема, Іран натякає на залучення єменських хуситів для перекриття Баб-ель-Мандебської протоки, що веде до Червоного моря.Це може поставити під удар одразу дві найважливіші світові судноплавні артерії.

Через безпекові ризики всередині Ормузької протоки заблокованими залишаються близько дев'яти грецьких LNG-танкерів, які зайшли туди для завантаження. Хоча Трамп заявив у соцмережах, що протока відкрита для всього судноплавства, крім іранського, військово-морський інформаційний центр підняв рівень ризику для кораблів у цьому районі до «серйозного».

Тим часом грецькі компанії з морської безпеки рекомендують операторам взагалі призупинити рейси через відсутність будь-яких гарантій безпечного проходу.