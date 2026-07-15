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Посли ЄС знову не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії

Країни ЄС домовилися зберегти рівень граничної ціни на російську нафту щонайменше до 23 липня.

Посли ЄС знову не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії
Фото: detector.media

Посли країн-членів ЄС вкотре не досягли згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Робота над новими обмеженнями триватиме, а граничну ціну на російську нафту поки що залишать без змін. 

Про це в Брюсселі повідомив високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, представники держав ЄС продовжують обговорювати невирішені питання, пов'язані з новим санкційним пакетом, зокрема економічні та технічні наслідки запропонованих обмежень.

Співрозмовник також повідомив, що країни Євросоюзу домовилися зберегти чинний рівень граничної ціни на російську нафту щонайменше до 23 липня.

Водночас переговори щодо 21-го пакета санкцій триватимуть і надалі.

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