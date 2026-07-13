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Парламент Угорщини проголосував за усунення президента країни Тамаша Шуйока

Якщо Шуйок не підпише нову конституційну поправку протягом п'яти днів, заявив Мадяр, парламент розпочне проти нього процедуру імпічменту.

Парламент Угорщини проголосував за усунення президента країни Тамаша Шуйока
Президент Угорщини Тамаш Шуйок
Фото: The Constitutional Court of Hungary

Парламент Угорщини схвалив поправку до конституції, яка передбачає усунення президента Тамаша Шуйока.

Про це пише Reuters.

Поправка має негайно завершити термін повноважень Шуйока, посилаючись на «серйозну втрату довіри» суспільства до нього. Парламент обиратиме нового президента до набрання чинності нової конституції або максимум на п'ять років.

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Мадяр заявив, що восени розпочнеться «величезний спільний проєкт» з угорським народом з розробки нової конституції.

Якщо Шуйок не підпише нову конституційну поправку протягом п'яти днів, додав Мадяр, парламент розпочне проти нього процедуру імпічменту.

Згідно з конституцією Угорщини, президент є переважно церемоніальним главою держави з обмеженими повноваженнями накладати вето на законодавство або вимагати його перегляду. Угорська партія «Тиса» має переважну більшість у парламенті, що дозволяє їй змінювати конституцію та скасувати зміни Орбана.

Президент Угорщини звернувся з проханням оцінити поправку уряду до Венеціанської комісії та групи експертів Ради Європи з прав людини, яка надає рекомендації щодо того, чи є конституційні зміни демократичними. 

Поправка передбачає, що законодавці можуть обіймати посаду максимум 12 років, а також встановлює вікове обмеження у 70 років для суддів Конституційного суду. 

  • Головний державний телеканал Угорщини вибачився за “роки брехні” під час влади Орбана. Це стало частиною реформи державних медіа, яку після перемоги на виборах ініціював новий прем'єр-міністр Петер Мадяр.
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