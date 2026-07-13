Білоруських школярів починають орієнтувати на робітничі професії вже з восьмого класу.

У Білорусі стрімко скорочується кількість студентів закладів вищої освіти, тоді як влада дедалі активніше спрямовує молодь до професійно-технічної освіти, намагаючись компенсувати дефіцит працівників.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, за останні п'ять років кількість студентів коледжів зросла на 17,4%, а професійно-технічних училищ – на 8,6%. Водночас чисельність студентів бакалаврату скоротилася майже в чотири рази – із 254 426 у 2020 році до 69 199 у 2025-му.

Реклама

Ще більш різке падіння зафіксовано в магістратурі: кількість студентів зменшилася з майже 9 тисяч до лише 23 осіб.

У білоруському Міністерстві освіти пояснюють таку тенденцію високим попитом на фахівців середньої ланки. До 2030 року влада планує, щоб половина випускників дев'ятих класів продовжували навчання саме в коледжах.

За інформацією СЗРУ, школярів починають орієнтувати на робітничі професії вже з восьмого класу.

Основною причиною такої політики називають гострий дефіцит кадрів – країні бракує близько 132 тисяч працівників. Спроби розв'язати проблему за рахунок трудових мігрантів виявилися безрезультатними, тому влада робить ставку на залучення молоді до робітничих спеціальностей. На ситуацію також вплинули масова еміграція білорусів, зокрема з політичних причин, і демографічний спад.

У Службі зовнішньої розвідки також зазначають, що вища освіта в Білорусі втратила престиж, а багато батьків розчаровані її якістю. Натомість робітничі професії дозволяють молодим людям швидше почати заробляти.

На думку експертів, така політика може мати довгострокові негативні наслідки. Зокрема, скорочення кількості фахівців у галузях математики, фізики та інших точних наук може призвести до технологічного відставання країни та посилення залежності від іноземних технологій.