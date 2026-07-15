В адміністрації Трампа обговорюють продовження винятків на морські перевезення пального

Все це відбувається через загострення ситуації в Ормузькій протоці.

Посадовці Білого дому прагнуть продовжити дію спеціального дозволу, який спрощує транспортування нафти, палива і добрив територією США.

Таку ініціативу обговорюють на тлі нової фази війни в Ірані, яка створює загрозу тривалих збоїв у постачанні енергоносіїв, передає Bloomberg.

Цього тижня у Вашингтоні відбулася закрита зустріч представників адміністрації. Вони обговорили продовження винятків із закону Джонса, термін дії яких закінчується наступного місяця. Сам Дональд Трамп остаточного рішення про продовження пільг ще не ухвалив.

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Закон Джонса від 1920 року вимагає, щоб будь-які вантажі між портами США перевозили лише американські судна. Вони мають ходити під прапором США, бути побудованими на американських корабельнях і належати американцям. Поточний дозвіл тимчасово зняв ці жорсткі обмеження для транспортування вугілля, нафти, нафтопродуктів, природного газу і добрив.

Трамп уперше запровадив ці послаблення у березні для понад 600 видів товарів, а згодом продовжив їх. На цьому наполягали представники нафтової і хімічної галузей. Вони стверджували, що скасування обмежень допомогло відкрити нові маршрути для перевезення критично важливої сировини всередині країни.

Прихильники послаблень переконані, що винятки допомогли забезпечити сировиною американські нафтопереробні заводи. Це стало особливо важливим зараз, коли через постійні бої навколо Ормузької протоки світовий ринок щодня недоотримує мільйони барелів нафти. Крім того, такий крок допомог утримати ціни на бензин і дизель від різкого стрибка.

Вартість пального на АЗС є вкрай чутливою темою для Білого дому напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу. Думка американців про стан економіки може суттєво вплинути на результати голосування. Поновлення військових ударів в Ірані та складнощі з проходом суден через Ормузьку протоку лише посилюють тиск на владу щодо продовження пільг.

Водночас це рішення поновило гострі дискусії у суспільстві. Американські суднобудівники вже звернулися до Трампа з проханням скасувати послаблення. Вони заявляють, що такі винятки руйнують вітчизняну морську промисловість і позбавляють роботи місцеві корабельні.

Нещодавно понад 50 конгресменів-республіканців також закликали президента не продовжувати дію дозволу. Більшість із цих законодавців представляють прибережні округи, де розташовані великі суднобудівні підприємства. Лобісти галузі пропонують адміністрації хоча б звузити перелік товарів, на які поширюються пільги, якщо їх все ж вирішать продовжити.