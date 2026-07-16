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Венс визнав, що Білий дім провалив комунікацію щодо файлів Епштейна

Виявляється, віцепрезидент сам є прихильником теорій змови щодо скандального економіста.

Венс визнав, що Білий дім провалив комунікацію щодо файлів Епштейна
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вважає комунікацію адміністрації Дональда Трампа щодо публікації так званих "файлів Епштейна" абсолютно проваленою.

Як пише CNN, республіканець відверто оцінив ситуацію, виступаючи в одному з подкастів. Венс стверджує, що Білий дім нічого не намагався приховати, але спровокував підозри та звинувачення тим, що не зміг якісно налагодити діалог із суспільством щодо справи економіста-педофіла.

Венс додав, що у середині "нульових" років сам був одним із найбільш активних поширювачів теорій змови, пов'язаних з особою Джеффрі Епштейна. Віцепрезидент досі вірить, що злочинець був пов'язаний зі спецслужбами США та Ізраїлю.

Соратник Дональда Трампа також спробував захистити главу держави, відкинувши твердження, що публікація файлів відбулася під тиском. Хоча сам президент очевидно намагався чинити опір відповідній ініціативі у Конгресі, поки не змінив свою думку і не підписав парламентське рішення буквально останньої миті. 

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