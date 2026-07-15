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Кабмін затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу

Також продадуть ще два активи - Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат і «Мотордеталь-Конотоп».

Кабмін затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу
засідання уряду 15 липня 2026 року
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

На засіданні уряду 15 липня затвердили умови приватизації Одеського припортового заводу, а також продажу двох санкційних активів — ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Державний пакет акцій виставлять на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн. 

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«Серед ключових умов для покупця — інвестувати щонайменше 500 млн грн у модернізацію та підвищення енергоефективності виробництва, а також зберегти основні види діяльності підприємства», - додала Свириденко.

За її словами, на засіданні акож затвердили умови продажу санкційних активів «Демурінського ГЗК» зі стартовою ціною 1,82 млрд грн і ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» — 415,5 млн грн. 

Кошти від їх продажу спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та використані для відновлення України.

«Усі три активи продаватимуться через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.Продаж дасть змогу відновити повноцінну роботу підприємств, модернізувати виробництво та розширити експортні можливості української промисловості», - запевнила Свириденко.

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