Нічна повітряна атака , 276 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Зруйнований росіянами дім у Дергачах на Харківщині

Сьогодні, 18 липня, російська армія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинула людина, є поранені. Під час ліквідації наслідків ворог атакував повторно.

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Реклама

Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Через це була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 31 раз. Ворог намагався просунутися у напрямках Косівцевого, Верхньої Терси, Цвіткового, Гіркого, Оленокостянтинівки, Воздвижівки та Чарівного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та п'ять пунктів управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1420 російських окупантів, 3 ворожі танки та 6 засобів ППО. РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 427 410 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Реклама

Росія вночі атакувала Україну 90 ударними БпЛА та сімома ракетами різних типів.

Сили ППО знешкодили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 69 ворожих БпЛА.

У ніч на 18 липня безпілотники атакували Московську область РФ. Пожежі виникли на нафтобазі в Ногінську та в логістичному центрі компанії Wildberries в Електросталі, повідомляє ASTRA.

За даними OSINT-аналітиків, у Ногінську загорілася нафтобаза "Ногінська", яка є одним із ключових операторів паливної інфраструктури Московського регіону.

Також горить логістичний центр Wildberries в Електросталі. Опубліковані в мережі відео свідчать про масштабне задимлення, яке, за словами очевидців, було видно на відстані до 50 кілометрів.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив влучання безпілотників та пожежу на нафтобазі в Ногінську. За його словами, протягом ночі регіон атакували майже 50 дронів.

За даними Міністерства оборони РФ, російська ППО нібито збила 379 українських безпілотників над 18 регіонами країни, а також над тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!