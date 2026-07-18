Українські військові завдали удару по залізничному мосту через річку Біла в районі Сабівки Луганської області.

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Сили оборони ударили по нафтобазі в Підмосков'ї

У ніч на 18 липня 2026 року Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових та військово-економічних об'єктів Росії. Серед уражених цілей – нафтобаза у Московській області, судна в Азовському та Чорному морях, сторожовий корабель "Светляк" і залізничний міст на окупованій Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під удар потрапила нафтобаза "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

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У Генштабі зазначили, що нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російської армії.

Також українські військові уразили два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського й Чорного морів. За інформацією Генштабу, танкери забезпечують транспортування нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах Збройних сил РФ, а плавучі крани та буксири використовуються для військової логістики й портових робіт.

Окремо повідомляється про ураження сторожового корабля проєкту 10410 "Светляк" у Керчі на тимчасово окупованому Криму.

У Генштабі наголосили, що це вже другий корабель проєкту "Светляк", уражений Силами оборони України за останні два дні.

Крім того, українські військові завдали удару по залізничному мосту через річку Біла в районі Сабівки Луганської області, який російські війська використовують для забезпечення військової логістики.

У Генеральному штабі запевнили, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по військових об'єктах, які забезпечують ведення збройної агресії РФ проти України.