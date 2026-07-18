Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 18 липня: удар по парку розваг у Одесі, понад 190 бойових зіткнень, протести після відставки Федорова

Бойові дії на Донеччині, 193 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака на Кривий Ріг. Яким запам’ятається 1606-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 18 липня: удар по парку розваг у Одесі, понад 190 бойових зіткнень, протести після відставки Федорова
Удар по Запоріжжю, 18 липня 2026
Фото: ДСНС

Росія завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини.

Унаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновані рибацькі будинки, пошкоджені легкові авто. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. За його словами, серед потерпілих є дитина.

Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція. В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та 2 легкові автомобілі. Постраждала одна людина. На місцях подій працюють всі відповідні служби.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 липня на фронті від початку доби відбулося 193 бойових зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 липня – в новині.

Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кривий Ріг дроном.

Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Загинула людина.

Дві людини загинули і одна поранена внаслідок ударів по Краматорську.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, росіяни скинули на місто три авіабомби.

«Пошкоджено цивільні об'єкти. Ворог гатить по всій Донеччині авіабомбами, артилерією, дронами — усім наявним озброєнням. Під ударами щодня опиняються міста й села, житлові квартали, автівки та цивільна інфраструктура», - повідомив Філашкін.

Він зауважив, що «безпечних місць у нашій прифронтовій області давно вже не лишилося» і закликав жителів евакуйовуватися.

Реклама

Росія восени 2026 року планує провести масштабну мобілізацію, залучивши понад 500 тисяч осіб. Частину новобранців планують майже одразу відправити на фронт в Україну.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", – заявив Коваленко.

За його словами, для України осінь і зима будуть надзвичайно складними.

Сьогодні ввечері, 18 липня, у Києві та низці інших міст України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Михайла Федорова з посту міністра оборони. Про це повідомляє “Суспільне” із місця подій у столиці на площі Івана Франка.

У Києві станом на 8-му годину вечора зібралося близько тисячі людей. Протестувальники закликають звільнити головнокомандувача Олекснадра Сирського, а також повернути Михайла Федорова на пост міністра оборони.

Крім того, люди вимагають повернення нардепів на роботу в найближчий понеділок на тлі інформації, що депутати на місяць пішли на канікули.

У вечірньому зверненні 18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з ексміністром оборони Михайлов Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

“Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані”, – сказав Зеленський.

Реклама

У Чехії в Брно 18 липня поблизу села Олексовіце сталася масштабна ДТП за участі двох рейсових автобусів. Серед потерпілих є українці, повідомило українське консульство.

На місці події розгорнули мобільну медичну палатку, для доставки постраждалих до лікарень залучили авіатехніку.

За попередньою інформацією дорожньої поліції, двоє громадянок України отримали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies