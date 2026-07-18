Головне за суботу, 18 липня: удар по парку розваг у Одесі, понад 190 бойових зіткнень, протести після відставки Федорова

Бойові дії на Донеччині, 193 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака на Кривий Ріг. Яким запам’ятається 1606-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини.

Унаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновані рибацькі будинки, пошкоджені легкові авто. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. За його словами, серед потерпілих є дитина.

Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція. В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та 2 легкові автомобілі. Постраждала одна людина. На місцях подій працюють всі відповідні служби.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 липня на фронті від початку доби відбулося 193 бойових зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 липня – в новині.

Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кривий Ріг дроном.

Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Загинула людина.

Дві людини загинули і одна поранена внаслідок ударів по Краматорську.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, росіяни скинули на місто три авіабомби.

«Пошкоджено цивільні об'єкти. Ворог гатить по всій Донеччині авіабомбами, артилерією, дронами — усім наявним озброєнням. Під ударами щодня опиняються міста й села, житлові квартали, автівки та цивільна інфраструктура», - повідомив Філашкін.

Він зауважив, що «безпечних місць у нашій прифронтовій області давно вже не лишилося» і закликав жителів евакуйовуватися.

Реклама

Росія восени 2026 року планує провести масштабну мобілізацію, залучивши понад 500 тисяч осіб. Частину новобранців планують майже одразу відправити на фронт в Україну.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", – заявив Коваленко.

За його словами, для України осінь і зима будуть надзвичайно складними.

Сьогодні ввечері, 18 липня, у Києві та низці інших міст України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Михайла Федорова з посту міністра оборони. Про це повідомляє “Суспільне” із місця подій у столиці на площі Івана Франка.

У Києві станом на 8-му годину вечора зібралося близько тисячі людей. Протестувальники закликають звільнити головнокомандувача Олекснадра Сирського, а також повернути Михайла Федорова на пост міністра оборони.

Крім того, люди вимагають повернення нардепів на роботу в найближчий понеділок на тлі інформації, що депутати на місяць пішли на канікули.

У вечірньому зверненні 18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з ексміністром оборони Михайлов Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

“Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані”, – сказав Зеленський.

Реклама

У Чехії в Брно 18 липня поблизу села Олексовіце сталася масштабна ДТП за участі двох рейсових автобусів. Серед потерпілих є українці, повідомило українське консульство.

На місці події розгорнули мобільну медичну палатку, для доставки постраждалих до лікарень залучили авіатехніку.

За попередньою інформацією дорожньої поліції, двоє громадянок України отримали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!