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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Кривого Рогу. Є жертва

Ворог вдарив дроном. 

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Кривого Рогу. Є жертва
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кривий Ріг дроном. Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Загинула людина

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Ганжа повідомив, що одна людина загинула через атаку росіян на місто. 

«Ворог завдав удару по обʼєкту критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа»,– розповів він.

А Вілкул написав, що ворог вдарив безпілотником. 

«Російський ворог атакував реактивним шахедом об'єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію», – йдеться у повідомленні. 

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