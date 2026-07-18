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Російські війська атакували з БпЛА Центральний і Корабельний райони Херсона

Поранення дістали 57-річний та 82-річний чоловіки.

Російські війська атакували з БпЛА Центральний і Корабельний райони Херсона
Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські війська вдень 18 липня здійснили дві атаки ударними безпілотниками по Херсону. Внаслідок ворожих ударів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 13:10 окупанти атакували дроном Центральний район Херсона. Внаслідок удару постраждав 57-річний чоловік.

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У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також забій голови. Бригада екстреної медичної допомоги доставила потерпілого до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Вже близько 13:20 російські війська повторно атакували місто, цього разу – Корабельний район.

Ворожий дрон влучив в автомобіль, унаслідок чого постраждав 82-річний чоловік. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію.

Медики надали потерпілому допомогу на місці. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився.

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