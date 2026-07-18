Він отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори Хаджибейської окружної прокуратури Одеси домоглися реального покарання для 42-річного наркодилера, який для конспірації ховав кокаїн у пачках з-під кукурудзяних паличок і поклав їх до рюкзака своєї 10-річної доньки.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України) та призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Слідство встановило, що у вересні 2023 року фігурант викликав знайомого таксиста, який не здогадувався про його наміри, і разом із донькою поїхав до одного з барів Одеси. Біля закладу чоловік залишив дитину в автомобілі з рюкзаком, у якому був захований кокаїн, а сам вирушив на зустріч із потенційним покупцем. Повертаючись до авто, він був затриманий правоохоронцями.

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Під час обшуку автомобіля вилучили понад пів кілограма кокаїну, а за місцем проживання засудженого - ще понад 500 грамів наркотичного засобу. Також правоохоронці знайшли електронні ваги та інші предмети, які використовувалися для фасування наркотиків.

Провину чоловіка повністю підтвердили результати експертиз, речові докази, записи камер відеоспостереження та показання свідків.