«Поки рано говорити про пояс». Які шанси Хижняка стати чемпіоном світу серед професіоналів

Один із аргументів — схожість Хижняка на ще одного українського боксера, Сергія Богачука. Останній здобув на професійному ринзі чимало перемог (27-3, 24 KO) і навіть побував тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC, але основного поясу так і не здобув. Чи справді володар золотої медалі Олімпійських ігор-2024 із Полтави схожий на свого співвітчизника, чому останній бій Хижняка був показовим і над чим йому слід попрацювати, щоб стати чемпіоном? Розпитали про це в колишніх чемпіонів світу за версією WBA Юрія Нужненка й В'ячеслава Сенченка.

У доробку українця є вже й пояс — WBA Gold International. Це не основний титул дивізіону і навіть не претендентський: швидше заявка на подальші звитяги. Сьогодні Хижняк — це боксер з іменем в аматорському (олімпійському) боксі, який в уже солідному для цього спорту віці починає свій шлях до звання чемпіона світу серед професіоналів. Він має свій стиль, нехарактерний для сучасних професіоналів, промоутера з іменем у світовому боксі, але й чимало скептиків.

Офіційно: Олександр Хижняк увійшов до п'ятнадцятки кращих боксерів напівважкої ваги за версією WBA. З цього моменту можна відраховувати початок шляху «Полтавського танка», олімпійського чемпіона з боксу, на професійному ринзі. В активі 31-річного боксера три поєдинки в профі, один з яких тривав усі 10 раундів. Два з них відбулися в рамках вечорів боксу, організованих промоутерською компанією Олександра Усика «Usyk 17 Promotions».

Ціна атакувального стилю

Сергій Богачук — ровесник Олександра Хижняка. Однак, на відміну від олімпійського чемпіона, не фокусувався на здобутті олімпійської медалі, а фактично одразу — у 21-річному віці — розпочав виступати на професійному ринзі. Він вирізнявся серед інших боксерів міцним підборіддям і атакувальним, по-спортивному агресивним стилем ведення бою. Як наслідок, мав в активі 18 дострокових перемог у 18 поєдинках.

Та з покращенням рівня опозиції збільшувалася й кількість проблем Сергія на професійному ринзі. Перший дзвіночок стався в бою з Брендоном Адамсом. Американець поступався активнішому українцю упродовж усього бою, але підловив того у восьмому раунді лівим хуком і зупинив технічним нокаутом. За першою поразкою українця упродовж п'яти років прийшли ще три. Богачук і досі в топі світових рейтингів, але вже очевидно, що здобути титул йому буде проблематично.

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Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк (ліворуч) під час бою

Чи справді Богачук і Хижняк схожі? І Юрій Нужненко, і В'ячеслав Сенченко відзначають, що хлопці мають подібний стиль ведення бою, але наголошують, що кожен з них унікальний. Можна констатувати, що Хижняк, як і Богачук, уже встиг «обпалитися» через свій стиль, але на відміну від співвітчизника зробив це в аматорському боксі на «ковідних» Олімпійських іграх-2021. У фіналі змагань Олександр упевнено випереджав суперника за очками, але вирішив не зупинятися до фінального гонгу. Як наслідок, втратив пильність, пропустив лівий хук і програв нокаутом бразильцю Еберту Соузі.

Перевірка «глибокою водою»

Попри прикру поразку у фіналі Олімпійських ігор-2021 Хижняк провів роботу над помилками і став-таки олімпійським чемпіоном у Парижі-2024. Потім перейшов у професійний бокс, хоч з олімпійським ще не зав'язав. Інтереси українця представляє промоутерська компанія ще одного співвітчизника — Олександра Усика.

Фото: x.com/Turki_alalshikh Хижняк чекає поки Патрач відновиться

Свій перший бій у профі Хижняк провів саме на вечорі боксу «Rising Stars» від «Usyk 17 Promotions», де легко переміг колумбійця Вільмера Барона в першому раунді. У другому — декласував непереможного до того француза Ленні Патрача, але вже на чужому шоу: в андеркарді бою Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги в Джидді. Ці поєдинки не варто сприймати серйозно. Олімпійський чемпіон у будь-якому стані повинен не помічати суперників такого рівня, що, власне, і зробив Хижняк. Та й сумнівів в атакувальних навичках Олександра не було. Інша справа — довгий бій, де сил на постійний пресинг може й забракнути.

Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! 👏



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Такою перевіркою став поєдинок Хижняка проти аргентинця Дурвала Паласіо за пояс WBA Gold International на вечорі боксу, приуроченому до Дня незалежності України. Бій тривав усі десять раундів, упродовж яких українець був на голову сильнішим, тому очікувано переміг одноголосним рішенням суддів: 99:91, 98:92, 100:90. Юрій Нужненко переконує, що цим поєдинком Хижняк довів свою спроможність виступати на професійному ринзі.

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«Звісно, довів, що здатен виступати на професійному ринзі. Він продемонстрував якісну підготовку, витримав гарний темп, зробив те, що треба. В Олександра свій стиль: він постійно пресингує, підтискає суперників, і це його перевага», — пояснює Нужненко.

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Сенченко наголошує, що з урахуванням статусу Хижняка такий дебют у професіоналах був передбачуваним.

«По-іншому й бути не могло, адже він сильний боєць, олімпійський чемпіон. Звісно, він готовий до цього етапу. Він в одному темпі провів 10 раундів, показавши, що здатен не лише достроково закінчувати бій у першому раунді, а й проходити всю дистанцію», — розповідає В'ячеслав.

З урахуванням стилю Хижняка повний бій тривалістю 10 раундів був життєво необхідним. Свій стан у «глибокій воді» (так боксери називають раунди з 9-го по 12-й, — Ред.) потрібно перевіряти якомога раніше, а не як британський боксер Мозес Ітаума…

Фото: Usyk 17 Promotions Український боксер Олександр Хижняк

До речі, свій бій за пояс чемпіона світу 21-річний британець отримав після 14 поєдинків. А коли ж його отримає Хижняк і чи буде до цього готовим?

Привілей олімпійського чемпіона

«Полтавський танк» прийшов у професійний бокс як олімпійський чемпіон, а це завжди привілей. Володарі золотої медалі так чи інакше мають певний карт-бланш. Багато в чому саме цей статус дозволив Олександру Усику виграти пояс чемпіона світу в ювілейному десятому бою серед професіоналів. Цікаво, що швидкість сходження Хижняка на вершину також залежить від Усика, але як промоутера, а не боксера.

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«Йому (Олександру Хижняку, — Ред.) цілком до снаги стати чемпіоном світу з боксу. Треба працювати! Окрім того, важливо також, щоб промоутер підвів до такого бою. А далі боксер уже все зробить», — заявляє Нужненко.

Фото: x.com/Turki_alalshikh Хижняк атакує

На думку Сенченка, однією з козирних карт Хижняка за іронією долі може стати якраз його атакувальний стиль, який збільшує інтерес до його боїв як вболівальників, так і промоутерів. Але ще не час.

«Стиль Хижняка підходить для професійного боксу. В Олександра атакувальний стиль, а це завжди цікаво дивитися. Загалом говоримо про видовищний вид спорту. Олександр у цьому аспекті багато дає: у нього є все, аби боксувати на професійному ринзі і бути цікавим для публіки, для промоутерів. Поки рано говорити про пояс. Треба ще провести не один поєдинок, щоб отримати нагоду битися на титул, але йому це під силу», — запевняє він.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк (ліворуч) під час бою

Тим паче, що працювати є над чим.

«Що можна покращити? Мабуть, можемо говорити про захисну роботу, про роботу другим номером, тому що інколи доводиться перебудовуватися під час бою, підлаштовуватися під суперника. У цьому аспекті можна ще працювати», — пояснює Сенченко. Нужненко натомість висловлює сподівання, що Хижняк стане трішки пластичнішим, а потім одразу додає, що в кожного боксера свій стиль.

Черга до поясу

Тож констатуємо: Хижняку під силу стати чемпіоном світу. Справа за промоутерами. Як тут не згадати про колишнього промоутера Олександра Усика — Олександра Красюка. Відповідаючи на запитання про перспективи полтавця, він спершу сказав, що «з Божою допомогою — засяє», а потім іронічно додав: «Різниця в тому, що Усику пощастило з промоутером. А Хижняку — ні».

Фото: k2promotionsukraine Олександр Хижняк (ліворуч) разом з Олександром Усиком

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Пояс WBA у напівважкій вазі нині тримає росіянин Дмитро Бівол. Тобто в олімпійського чемпіона з Полтави мотивація подвійна: не просто здобути чемпіонський пояс, а забрати його в представника країни-агресора. Ось тільки черга до нього довга, і Хижняк у ній поки останній — п'ятнадцятий.

А як же олімпійський бокс? Раніше Хижняк заявляв про бажання стати найтитулованішим українським олімпійським боксером і від своїх слів не відмовлявся. Тим паче, що поєднувати олімпійський і професійний бокс дозволяють. Однак, на користь професійній кар'єрі це точно не піде: олімпійський цикл забирає час, якого в 31-річного боксера небагато. У підсумку маємо унікальну ситуацію, бо Олександр Хижняк поступово стає головним українським аргументом на обох рингах: в олімпійському боксі бійці його калібру досі ростуть, а в професіоналах — закінчують.

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Усик-боксер, до слова, планує провести лише один поєдинок — прощальний. Схоже, місце головного українця в профі вакантним не залишиться.