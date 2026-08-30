Денис Берінчик поступився Сему Ноуксу одностайним рішенням суддів

Друга поразка в кар’єрі колишнього чемпіона за версією WBO.

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Український боксер Денис Берінчик під час пробіжки

Український боксер Денис Берінчик програв британцю Сему Ноуксу одностайним рішенням суддів у першому поєдинку після півторарічної перерви між виступами на професійному ринзі.

Про це повідомляє LB.ua.

За підсумка 10 раундів усі троє суддів віддали перевагу британському боксеру – 100:90, 99:91, 98:92. На кону стояв пояс WBO International.

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Після поєдинку українець чекав на вердикт суддів у футболці із закликом повернути з російського полону захисників Маріуполя – «Free Azovstal Defenders».

Бій відбувся в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума – Філіп Хргович на вечорі боксу в Лондоні, Велика Британія.

Поєдинок Берінчика проти Ноукса став для українця першим із лютого 2025 року, коли він програв американцю Кейшону Девісу і втратив пояс за версією WBO.

Нагадаємо, перед поєдинком проти Сема Ноукса Денис Берінчик заявляв, що завершить кар’єру в боксі у випадку поразки. Українець також не виключав можливість спробувати себе в іншому виді спорту.