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Збірна України з баскетболу обіграла Чорногорію у відборі на чемпіонат світу

"Синьо-жовті" тепер лідери групи.

Збірна України з баскетболу обіграла Чорногорію у відборі на чемпіонат світу
Збірна України з баскетболу
Фото: ФБУ

Ближчою до баскетбольного Мундіалю 2027 року стала збірна України. Підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли команду Чорногорії.

Головним фактором успіху для українців став Святослав Михайлюк. Гравець NBA набрав 23 очки та зробив 6 підбирань. Завдяки його результативності "синьо-жовті" мали перевагу у трьох із чотирьох чвертей, а завершили матч з рахунком 98:89 на свою користь.

Завдяки цьому успіху Україна очолила відбіркову групу. До кінця кваліфікації залишилося чотири зустрічі - двічі проти Португалії, знову з Чорногорією та з Грецією, яку збірна подужала в попередній грі.

На чемпіонат світу, який прийматиме Катар, вийдуть три найкращі команди з групи. 

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