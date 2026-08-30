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Хргович сенсаційно переміг Ітауму і став чемпіоном світу з боксу за версією IBF

Мозес Ітаума зазнав першої поразки в кар'єрі.

Хргович сенсаційно переміг Ітауму і став чемпіоном світу з боксу за версією IBF
Філіп Хргович під час удару
Фото: EPA/UPG

Хорватський боксер Філіп Хргович здолав Мозеса Ітауму технічним нокаутом у 9-му раунді і став чемпіоном світу з боксу за версією IBF у суперважкій вазі.

Про це повідомляє LB.ua.

Британець бився першим номером, завдав більше ударів за суперника, але не витримав темпу поєдинку. В останній третині бою Мозес сповільнився, дозволивши Хрговичу будувати власні атаки. У підсумку хорват декілька разів влучив у суперника і переміг технічним нокаутом.

Завдяки перемозі хорват здобув пояс чемпіона світу за версією IBF. Мозес Ітаума натомість уперше в кар'єрі програв. До бою з Хрговичем британець здобув 14 перемог у 14 поєдинках.

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик програв Сему Ноуксу в андеркарді бою Хргович – Ітаума.

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