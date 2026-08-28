Ринок пального розвернувся. Вартість дизелю у вересні може здивувати

Після пікових цін бензин і солярка почали потроху дешевшати, світові котирування нафти також пішли вниз. Водночас говорити про повну стабілізацію зарано — атаки на АЗС і логістику, проблеми з переробкою та ситуація на Близькому сході породжують чимало ризиків. Найбільше вони відчуваються у прифронтових регіонах, де літр дизелю вже коштує понад 100 грн.

Фото: Суспільне

Солярка і бензин: обережний оптимізм про ціни

Тиждень на ринку пального в Україні розпочався з повільного здешевлення пального. На початку серпня ціни на АЗС були піковими і не збиралися знижуватися, однак тенденція врешті змінилася.

Бензин марки А-95 в країні у середньому торгують по 80 грн за літр. За два тижні вартість зменшилася на понад гривню. Різниця у цінах на бензин по областях суттєва: що ближче до лінії фронту чи кордону з Росією, то дорожче. Скажімо, на Хмельниччині А-95 у середньому коштує 79 грн, тоді як на Донеччині та Сумщині — приблизно на 4 грн дорожче.

Реклама

«Будь-яка критична ситуація у світі впливає на ціни на стелах. Відповідно до цього і починається нагнітання на ринку. Ситуація з вартістю пального і його подорожчання — це наслідок війни на Близькому сході. Ми платимо за чужі непродумані рішення», — вважає енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатьєв.

Фото: uifuture.org Станіслав Ігнатьєв

Подібна тенденція і на ринку дизелю, де ситуація останніми місяцями була складнішою. Наразі солярку в середньому продають по майже 92 грн за літр. За два тижні ціни знизилися теж на гривню. Що можна пояснити кількома причинами: попитом, штучними спекуляціями та світовими тенденціями. У регіонах вартість ДП майже не відрізняється, виняток один — фронтова Донеччина: там ціна вже перевалила за 103 грн за літр.

Завмерли ціни на ринку автомобільного газу, в середньому його продають по майже 44 грн за літр. За два тижні вартість практично не змінювалася. LPG потроху втрачає свою економічну привабливість, бо коштує понад половину вартості бензину. Різниця на літрі у областях складає 1-2 грн. Різко дорожче автогаз продають знову ж таки у Донецькій області — аж по майже 63 грн.

«Світовий ринок розвернувся, а він цього літа для нас є індикатором. Здається, що можна очікувати зниження цін. Нафта дешевшає, є мінус у котируваннях. Сподіватимемося, що це тренд», — каже аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко.

Значно вищі ціни на пальне у прифронтових та прикордонних регіонах мають цілком воєнні причини. Росіяни продовжують кампанію з винищення українських заправок. Найважча ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині. Удари фіксують і в інших регіонах. За даними Міністерства енергетики, Росія пошкодила або повністю знищила три сотні заправок.

Фото: тг-канал Петропавлівка.City Зруйнована АЗС у Петропавлівці

«Я кажу про іншу цифру. В Україні п'ять тисяч заправок, ворог знищив кожну десяту. Це наші реалії», — розповідає економіст Олег Пендзин.

Реклама

Натомість у Міністерстві фінансів повідомили, що у Чернігівській та Сумській областях вже є громади, де знищені всі заправки. Уряд та Верховна Рада шукають рішення: у таких регіонах можуть запрацювати пересувні АЗС. Однак для цього ще потрібно розробити і затвердити спеціальний законопроєкт.

Зараз пересувні заправки поза законом. Поки також невідомо, як саме їх збираються захищати від, скажімо, ворожих FPV-дронів.

Стаціонарні заправки змінюють графік і формат роботи. У регіонах вже розпочали тестування оповіщення про небезпеку саме операторів АЗС. Військові напряму передаватимуть їм інформацію через спеціальну програму. На заправках забороняють скупчення транспорту, переглядають протоколи обслуговування і будують фізичний захист.

«Будь-яке оповіщення, яке дозволить зменшити жертви, є надзвичайно корисним. Питання тільки в тому, наскільки це буде швидко і об'єктивно. По заправках вони луплять головно дронами. А ближче до зони бойових дій, то й FPV, їх достатньо для вибуху», — пояснює Олег Пендзин.

Фото: nakypilo.ua Стаціонарні заправки змінюють графік і формат роботи. У регіонах вже розпочали тестування оповіщення про небезпеку саме операторів АЗС.

Дефіциту пального не сталося, але й великих запасів нема

Серпень традиційно є місяцем пікового споживання нафтопродуктів. Однак цього року ситуація складається доволі нетипово. З одного боку, польові роботи подекуди ще тривають, як і сезон відпусток. Але з іншого — через блокаду росіянами портів логістична активність аграрки йде на спад. А це суттєво відбивається на попиті.

Скажімо, з середини серпня гуртові ціни на дизель поступово знижуються — у середньому на 3 грн на літрі. Дефіциту пального не зафіксовано, каже директор Науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапєгін. Однак на світових ринках досі мало передбачуваності. А ціни на АЗС залежать не лише від вартості нафти, а й від потужностей для її переробки.

«У другому кварталі світова переробка скоротилася приблизно на 5 млн барелів на добу проти торік — до близько 78 млн. Європейська маржа виробництва дизпалива піднялася приблизно до 65 доларів за барель. Американські НПЗ завантажені на 96,2 %, у деяких регіонах — майже на 100 %. Тобто швидко додати нового виробництва складно», — додає Сергій Сапєгін.

Реклама

Фото: afpm.org Нафтопереробний завод Motiva розташований у Порт-Артурі, штат Техас, найбільший нафтопереробний завод у США

Фахівець говорить і про третій фактор, який може вплинути і на ціну пального, і на обсяги його постачання. Йдеться про логістику: через блокаду Червоного моря кораблі можуть піти обхідним шляхом. Це означає, що партії до Європи пливтимуть на понад місяць довше. Крім того, удвічі зростають витрати і на страхування танкерів.

Через обміління великих річок ускладнилася логістика і у європейських країнах. Ризикованими є й так звані останні кілометри до споживача в Україні.

«Росія атакує не лише великі паливні об’єкти. Від початку року пошкоджено 37 АЗК лише групи “Нафтогаз”. Під ударом також бензовози та інша логістика. Для прифронтових територій критичним може стати не відсутність пального в країні, а неможливість довести його до конкретної громади», — пояснює аналітик Науково-технічного центру «Психея».

Зростання цін на пальне зачепило не лише Україну, а й найближчих сусідів. Наприклад, уряд Румунії на початку місяця знизив акциз на дизельне паливо на 20 %. Паралельно президент країни Нікушор Дан розпорядився взяти під особливий контроль питання експорту дизелю, що може зачепити й інтереси України. Румунія володіє великим нафтопереробним заводом у місті Плоєшть. Також ця країна є великим транзитним коридором постачання пального до України.

Водночас у липні ринок пального продемонстрував впевнений ріст. Загалом вдалося реалізувати 755 млн літрів, що є рекордом за останні три роки. За даними Консалтингової групи А-95, збільшення споживання зафіксували у всіх частинах України, навіть на сході (де ще торік реалізація знижувалася).

Фото: Клос Ярина / Lb.ua

«Ажіотаж на ринку був штучно зроблений. Я не розумію, чому гуртова ціна дизелю в липні була 90 грн. Котирування були високі, але не такі як навесні. Я бачу стабілізацію ринку: пропозиції достатньо, премії мають знижуватися. Думаю, що ми вийдемо у цінах на заправках на дизель до 80 грн, що ми маємо бачити у другій половині вересня», — розповідає Олександр Сіренко.

Паралельно уряд знову переніс запровадження норми про мінімальні запаси нафтопродуктів. Дію закону відтермінували з 1 жовтня на початок наступного року. Дилери мали б створити запас пального в обсязі 6-9 % від загального постачання.

З одного боку, мотивація влади зрозуміла: убезпечити країну від потенційних криз та цінових стрибків. Але з іншого — занадто багато воєнних ризиків: нафтобази залишаються важливою ціллю для росіян.

Реклама

Згідно з законом, потенційний запас пального може складати 600-900 тис. тонн. Це обсяг споживання на три тижні. За даними директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, йдеться про суму в понад 1 млрд доларів, і це лише вартість пального. Але головна проблема тут навіть не у грошах, а де саме зберігати такі обсяги.

Світовий ринок в очікуванні стабілізації, але у Дональда Трампа можуть бути інші плани

Від початку тижня нафта почала дешевшати — наприклад, у середу ціна впала на два долари. Все це відбувається на тлі відновлення переговорів про мир в Ірані. Наразі це лише бесіди, бо жодна зі сторін не хоче йти на поступки.

Іранський режим продовжує блокувати Ормузьку протоку. Тегеран вважає, що зараз він перебуває у сильнішій позиції, ніж США. Американці вже витратили багато ракет-перехоплювачів, деблокування Ормузу не спрацювало, а ціни на пальне на АЗС доволі високі.

Фото: EPA/UPG Білборд із антиамериканськими гаслами та зображенням Трампа на вулиці Тегерана 27 липня 2026 року.

Натомість Дональд Трамп публічно підвищує ставки: Білий дім погрожує організувати економічну блокаду Ірану. Хоча й без того на цю країну вже наклали тисячі санкцій. Схоже, потенційна нова військова операція проти іранського режиму відійшла на задній план.

«Певним чином я починаю розуміти, що стратегічно роблять США. Вони не хочуть розблокувати Ормузьку протоку. Для нормальної роботи НПЗ та економіки Китай має імпортувати 12.5 млн барелів. Останніми тижнями ця цифра впала до 5.9 млн. У Китаю закінчуються стратегічні запаси нафти», — каже економіст Олег Пендзин.

До 80 доларів за барель — такою є прийнятна ціна для стабілізації світового ринку нафти, пояснює Олександр Сіренко. З такою вартістю можна очікувати поступового зниження цін на пальне і в Україні.

«Це котирування комфортне всім: і видобувальникам, і переробці. І відповідно у Європі бензин і дизель будуть до тисячі доларів за тонну», — додав експерт.

Еталонна марка Brent на світовому ринку зараз коштує майже 86 доларів за барель. За тиждень вона подешевшала на 7 %, і це хороша тенденція. Вартість нафти ще не повернулася до червневих стабілізованих показників. Але водночас ціни значно впали від пікових показників липня.