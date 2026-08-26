Мінекономіки перегляне прогноз зростання ВВП України у 2026 році через наслідки війни

Міністерство економіки і довкілля погіршить базовий прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2026 році.

Про це заявив очільник відомства Олександр Кравченко, передає «Інтерфакс-Україна».

Раніше уряд очікував зростання на рівні 1–3%, однак російські обстріли та обмеження експорту змушують коригувати цифри.

За словами міністра, удари по інфраструктурі зменшать підсумкове зростання ВВП орієнтовно на 0,5%. Через руйнування в енергетиці країна розпочала рік із падіння економіки на 0,6% у першому кварталі. У другому кварталі бізнес компенсував це падіння та вивів показники в невеликий плюс. Втім, подальший розвиток стримують пошкодження логістики, енергосистеми та блокада портів.

Кравченко закликав готуватися до складної зими і найгірших сценаріїв. Він підкреслив, що зараз уряд намагається передбачити всі ризики, аби максимально підтримати підприємців. Для цього Мінекономіки разом із Мінфіном та парламентом розробляють розширення програм пільгового кредитування для великого бізнесу та збільшення масштабів страхування воєнних ризиків за кошти бюджету й міжнародної допомоги.

Експерти оцінюють негативний вплив блокування портів Великої Одеси на ВВП у межах 0,6–0,9%. Раніше НБУ оцінював зростання економіки у 2026 році в 1,8%, а МВФ оновив свої очікування до діапазону 1,0–1,6%.