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Пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою відновив роботу після обстрілу

Напередодні російські війська атакували пункт безпілотником типу «Шахед».

Пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою відновив роботу після обстрілу
пункт пропуску "Виноградівка-Вулканешти"
Фото: bessarabia.ua

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою відновив оформлення громадян та транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Напередодні, 25 серпня, російські війська атакували пункт пропуску безпілотником типу «Шахед». Внаслідок удару інфраструктура об'єкта зазнала пошкоджень, а на території виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Через руйнування і ліквідацію наслідків прикордонники тимчасово призупиняли роботу пункту, про що попередили молдовську сторону, а увесь транспортний потік спрямовували до найближчих сусідніх переходів.

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