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Мінагрополітики: Аграріям прифронтових областей хочуть виплачувати нові компенсації у наступному році

Наприклад, за спалені або незібрані посіви на землях у межах від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту можуть виплатити до 10 460 гривень.

Мінагрополітики: Аграріям прифронтових областей хочуть виплачувати нові компенсації у наступному році
жнива під час війни
Фото: EPA/UPG

Міністерство аграрної політики та продовольства планує у наступному році нові компенсації для підтримки фермерів, які працюють у зоні підвищених безпекових ризиків. 

Як повідомила пресслужба відомства, за спалені або незібрані посіви на землях у межах від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту господарства зможуть отримати до 10 460 гривень компенсації за один гектар. Заявки за 2026 рік фермери подаватимуть через Державний аграрний реєстр у 2027 році.

Також держава виплачуватиме до 4 700 гривень за гектар підприємствам, чиї угіддя потрапили до 50-кілометрової зони ризикованого землеробства через фортифікаційні споруди.

Аналогічну виплату - до 4 700 гривень за гектар - передбачили й для підтримки релокованих підприємств, однак не більше ніж на 10 тисяч гектарів для одного господарства. Площу для компенсації підтверджуватиме довідка з Державного земельного кадастру, пояснило Мінагрополітики.

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