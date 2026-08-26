Bloomberg: Індія скорочує закупівлі російської нафти через удари України та шукає альтернативні поставки

Індійські нафтопереробники почали скорочувати закупівлі російської нафти на тлі перебоїв із поставками після українських атак на російські НПЗ і порти. Компанії шукають альтернативну сировину в країнах Перської затоки, Західній Африці та навіть на американському ринку.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.
У серпні поставки російської нафти до Індії можуть скоротитися приблизно до 2 млн барелів на добу. У липні цей показник становив близько 2,8 млн.
Росія залишається найбільшим постачальником нафти для Індії після початку повномасштабної війни РФ проти України. У червні та липні російська сировина забезпечувала понад половину індійського імпорту нафти. Однак тепер індійські компанії дедалі активніше диверсифікують закупівлі.
Найбільший нафтопереробник країни Indian Oil Corp. оголосив тендери на закупівлю нафти з Перської затоки, а також із країн Америки. Останній напрямок є нетиповим для компанії.
Інші великі переробники цього тижня також придбали партії неросійської нафти. Атаки на НПЗ та порти Чорного моря призвели до перебоїв із виробництвом і постачанням пального всередині Росії, а також обмежили можливості Москви перенаправляти нафту на зовнішні ринки.
За даними Bloomberg, за останні чотири тижні морський експорт російської нафти скоротився приблизно до 3,5 млн барелів на добу. У липні він перевищував 4 млн барелів на добу.
Водночас Індія стикається з посиленням конкуренції з боку Китаю за доступні російські барелі. Зокрема, китайські покупці незвично рано почали закуповувати жовтневі партії російської нафти, яку постачають із Далекого Сходу.
- У серпні у Росії почалась нова хвиля дефіциту бензину після українських ударів по НПЗ. Попередня хвиля паливної кризи в Росії виникла у липні. Серед причин називали атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи та сезонне зростання попиту на пальне.
- Після влучань по російських НПЗ Москва вирішила імпортувати бензин з Індії. Першу партію росіяни отримала 5 серпня. Йдеться про бензин із заводу Nayara Energy, який частково належить російській нафтовій компанії "Роснєфть". Аналітики вважають появу індійського бензину ознакою серйозного дефіциту в Росії. Москва традиційно експортувала пальне, але тепер змушена шукати додаткові обсяги за кордоном.