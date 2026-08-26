​Сили оборони уразили Кстовський НПЗ в Росії: підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину

Відстань до цілі сягала 850 км від України.

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У ніч проти 26 серпня українські військові уразили Кстовський нафтопереробний завод у Нижньогородській області Росії. На підприємстві після удару виникла пожежа.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій.

Атаку здійснили підрозділи Deep Strike ССО спільно із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони України.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одне з ключових підприємств нафтової інфраструктури Росії. Його потужність переробки становить до 17 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки – до 78%.

За інформацією ССО, підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії. На заводі виготовляють бензин, дизельне й авіаційне паливо, мастила, мазут та зріджені гази.

Крім того, НПЗ залучений до забезпечення потреб російських військ. Зокрема підприємство забезпечує потреби Центрального військового округу ЗС РФ. Генштаб підтвердив ураження потужностей заводу та повідомив про подальшу пожежу на його території. Ступінь завданих підприємству збитків наразі уточнюється.