Росіяни атакували 33 населені пункти Сумщини, є постраждалі

Протягом доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 33 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

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