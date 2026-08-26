Росіяни атакували 33 населені пункти Сумщини, є постраждалі

Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом минулої постраждали дві людини.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовано 34-річного чоловіка.
У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіка.
Протягом доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 33 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові та офісне приміщення, автомобілі;
- у Буринській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль, сільськогосподарську техніку;
- у Попівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
- у Білопільській громаді пошкоджено адмінбудівлю;
- у Новослобідській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приміщення магазину, приватний житловий будинок;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено приміщення магазину, приватний житловий будинок, господарчу споруду;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Есманьській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно.