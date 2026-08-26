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Росіяни атакували 33 населені пункти Сумщини, є постраждалі

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

Росіяни атакували 33 населені пункти Сумщини, є постраждалі
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом минулої постраждали дві людини.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовано 34-річного чоловіка.

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У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіка.

Протягом доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 33 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові та офісне приміщення, автомобілі;
  • у Буринській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль, сільськогосподарську техніку;
  • у Попівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
  • у Білопільській громаді пошкоджено адмінбудівлю;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приміщення магазину, приватний житловий будинок;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приміщення магазину, приватний житловий будинок, господарчу споруду;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Есманьській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно.
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