Ворог поранив у Дніпропетровській області двох жінок

З вечора вівторка окупанти атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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З вчорашнього вечора Росія понад 20 разів ворог атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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