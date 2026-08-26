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Ворог поранив у Дніпропетровській області двох жінок

З вечора вівторка окупанти атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 

Ворог поранив у Дніпропетровській області двох жінок
Фото: Вікіпедія

З вчорашнього вечора Росія понад 20 разів ворог атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 

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На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мозолевська і Червоногригорівська громади. Понівечені агропідприємство, ринок, багатоквартирні будинки, автомобілі. 

Постраждала 26-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді пошкоджена приватна оселя. Поранень дістала 20-річна жінка, яка також лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині противник цілив по Васильківській громаді, там зайнялася пожежа.

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