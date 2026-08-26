В Росії знову горить один з ключових логістичних центрів Wildberries

За інформацією російських телеграм-каналів, у Котовську Тамбовської області внаслідок чергової атаки БПЛА знову палає логістичний центр компанії Wildberries, який є одним із найбільших та найважливіших для роботи маркетплейсу.

У Тамбовську вночі через загрозу безпілотників припиняв роботу аеропорт. Пізніше жителі Котовська чули близько десяток вибухів, зайнялася пожежа.

Котовський склад Wildberries вже був атакований у липні, а згодом, за офіційною версією компанії, нібито відновив роботу. Його збудували у 2025 році із розрахунком на те, що повна завантаженість зберігання та обробки замовлень складе близько 54 мільйонів одиниць товару.