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В Росії знову горить один з ключових логістичних центрів Wildberries

Склад відновив роботу після попереднього удару безпілотників - але ненадовго.

В Росії знову горить один з ключових логістичних центрів Wildberries
Пожежа на складі Wildberries
Фото: Telegram

За інформацією російських телеграм-каналів, у Котовську Тамбовської області внаслідок чергової атаки БПЛА знову палає логістичний центр компанії Wildberries, який є одним із найбільших та найважливіших для роботи маркетплейсу.

У Тамбовську вночі через загрозу безпілотників припиняв роботу аеропорт. Пізніше жителі Котовська чули близько десяток вибухів, зайнялася пожежа.

Котовський склад Wildberries вже був атакований у липні, а згодом, за офіційною версією компанії, нібито відновив роботу. Його збудували у 2025 році із розрахунком на те, що повна завантаженість зберігання та обробки замовлень складе близько 54 мільйонів одиниць товару.

  • Про те, навіщо Сили Оборони б'ють по логістичних центрах компаній Wildberries та Ozone - у матеріалі LB.ua.
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