Російський ударний безпілотник влучив по житловому сектору в Харкові

Ворог вдарив по Харкову ударним безпілотником типу «Герань-3». Постраждали четверо людей.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору в Основʼянському районі міста.
Пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.
Внаслідок атаки постраждали четверо людей. У них діагностували гостру реакцію на стрес.
- В ніч проти 25 серпня в Харкові через ракетну атаку росіян загинула людина. У промисловій зоні зафіксовано влучання ворожих засобів ураження.