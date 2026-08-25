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Російський ударний безпілотник влучив по житловому сектору в Харкові

Відомо про чотирьох потсраждалих.

Російський ударний безпілотник влучив по житловому сектору в Харкові
Наслідки атаки по Харкову 25 серпня
Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Ворог вдарив по Харкову ударним безпілотником типу «Герань-3». Постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору в Основʼянському районі міста. 

Пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

  • В ніч проти 25 серпня в Харкові через ракетну атаку росіян загинула людина. У промисловій зоні зафіксовано влучання ворожих засобів ураження.
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