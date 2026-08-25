Російський ударний безпілотник влучив по житловому сектору в Харкові

Внаслідок атаки постраждали четверо людей . У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору в Основʼянському районі міста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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