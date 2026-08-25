​ВАКС продовжить обирати запобіжний захід голові правління "Сенс Банка" Ступаку, який фігурує у справі "Форест Гамп" (оновлено)

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку, який фігурує у так званій справі "Форест Гамп" щодо протиправних фінансових схем.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Прокурор САП просив взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн. Під час свого виступу прокурор описав ризики, пов’язані з можливим переховуванням, знищенням доказів чи перешкоджанням слідству з боку Ступака.

Реклама

Зокрема, у матеріалах НАБУ йдеться про вплив Ступака на посадовців інших органів, зокрема - Фінмоніторингу. За даними прокурора, він дотримувався заходів конспірації, призначаючи зустрічі з людиною Микитася у малолюдних місцях. А місце зустрічі у Мегамаркеті в селі Ходосівці під Києвом Ступак змінив буквально за пів години до самої зустрічі.

Окремо прокурор САП розповів про майновий стан підозрюваного. Зокрема, він проживає на території садівничого товариства, вартість земельної ділянки в якому складає близько півмільйона доларів. У власності Ступака є дві квартири в ЖК Tetris Hall, орієнтовна вартість яких - близько 28 млн грн, земельна ділянка, а також два машиномісця в ЖК Soho Residence.

Крім того, у Ступака є чотири транспортні засоби, загальна вартість яких складає 5,5 млн грн - це люксова автівка Maserati 2022 року, Mercedes Benz 2017 року, Volkswagen Touareg 2017 року та мотоцикл Indian 2016 року.

Стосовно доходів, то з 2019 по 2026 рік Ступак отримав 88 млн грн, причому лише у націоналізованому "Сенс Банку" – 83 млн грн.

Після прокурора виступив захисник Ступака. Він вважає, що те, що фігуранти справи згадують у розмовах про Олексія не означає, що йдеться саме про Ступака.

"Слухайте, нагадало представників ДБР, які у листопаді минулого року виправдовувались, що "ім'я Олексій – дуже поширене в Україні", тому вони продовжують з'ясовувати хто такий "Льоша" на плівках НАБУ і це не обов'язково директор ДБР Олексій Сухачов", – сказав адвокат.

Оновлено. Захисники Ступака попросили суд оголосити перерву у засіданні, мовляв, Ступак потребує медичної допомоги через загострення хвороби.

Прокурор САП своєю чергою заявив, що захисники займаються затягуванням розгляду справи.

Зрештою суддя ВАКС Ногачевський оголосив перерву у засіданні до 2 вересня.