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Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс банку

Також Кабмін ініціював відсторонення голови правління банку.

Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс банку
Прем'єр-міністром України є Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Він зазначив, що інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність. 

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"Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи", - заявив Корецький.

Про що йдеться?

Національне антикорбюро опублікувало деталі спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

 За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, входили: заступник голови Офісу президента (за інформацією LB, Ірина Мудра), екснардеп, голова державного банку, голова наглядової ради державного банку, інші особи.

«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджував та контролювався ним. На початку схеми організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах», – повідомив детектив НАБУ Михайло Романюк.

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