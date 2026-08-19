Євгеній Хмара звільнений з військової служби

Євгеній Хмара заявив, що звільнений з військової служби. Про це він повідомив, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді, інформує LB.ua.
"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – пояснив кандидат у міністри оборони.
Кабінет Міністрів України звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України та припинив його повноваження як виконувача обов’язків міністра оборони. Відповідні рішення уряд оприлюднив 19 серпня.
Вранці Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Хмари на посаду глави МО. Рішення ухвалили одноголосно – 15 "за".
- Євгеній Хмара виконував обов'язки міністра оборони з 20 липня – після оновлення складу Кабміну. На посаді замінив Михайла Федорова. Звільнення Федорова викликало значні протести по країні. Від альтернативних посад в уряді, запропонованих Зеленським, ексміністр оборони відмовився.