Євгеній Хмара звільнений з військової служби

Про це Хмара заявив після виступу у парламенті перед голосуванням за його призначення міністром оборони України.

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Євгеній Хмара заявив, що звільнений з військової служби. Про це він повідомив, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді, інформує LB.ua.

"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – пояснив кандидат у міністри оборони.

Кабінет Міністрів України звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України та припинив його повноваження як виконувача обов’язків міністра оборони. Відповідні рішення уряд оприлюднив 19 серпня.

Вранці Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Хмари на посаду глави МО. Рішення ухвалили одноголосно – 15 "за".